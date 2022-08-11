Жозеп Боррель призвал Евросоюз готовиться к худшему

Как рассказал политик, сегодняшняя военная помощь Украине не исключает конструктивных переговоров и не означает отсутствия поисков для решения ситуации. Однако, по словам собеседника, европейцам стоило бы подготовится к тому, что конфликтная ситуация не закончится в ближайшее время.