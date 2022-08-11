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Жозеп Боррель призвал Евросоюз готовиться к худшему

Жозеп Боррель призвал Евросоюз готовиться к худшему
Федеральное агентство новостей

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе интервью испанскому изданию El Pais сообщил, что европейцам необходимо быть готовым к «худшему сценарию» развития событий.

Как рассказал политик, сегодняшняя военная помощь Украине не исключает конструктивных переговоров и не означает отсутствия поисков для решения ситуации. Однако, по словам собеседника, европейцам стоило бы подготовится к тому, что конфликтная ситуация не закончится в ближайшее время.

globallookpress/Juan Manuel Serrano Arce
globallookpress/Juan Manuel Serrano Arce

«Общественности нужно быть готовой к тому, чтобы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единства ЕС»,— рассказал Жозеп Боррель.

Политик уверен, что Европе в сложившейся ситуации попросту ничего другого не остается, как «готовиться к худшему».

Ранее «Народные Новости» писали, что Боррель предложил подождать эффекта антироссийских санкций.

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