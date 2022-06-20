Жизни NPC имеют значение? Технофилософ считает, что в метаселенных появятся неигровые персонажи, которые осознают себя

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Журналисты издания PC Gamer поговорили с технофилософом Нью-Йоркского университета Дэвидом Чалмерсом. Они обсудили, в частости, вопросы разумности NPC (неигровые персонажи, боты), а также их возможный статус.





По словам Чалмерса, в будущем NPC с искусственным интеллектом действительно могут начать осознавать своё окружение, и тогда возникнет вопрос, считать ли их равными людям или нет.

Я думаю, что их жизни реальны, и они заслуживают прав. Любое создание, обладающее сознанием, заслуживает прав или того, что философы называют моральным статусом. Их жизни имеют значение. Если вы создадите виртуальную симуляцию человеческого мозга, то вы получите сознание, схожее с нашим, вне зависимости от того, будет ли оно внутри метавселенной или в реальной жизни.

Дэвид Чалмерс, технофилософ

При этом сотрудник университета заявил, что «виртуальная реальность может быть столь же реальной и привлекательной, как и физическая».

Помимо этого, журналисты обсудили с Чалмерсом и метавселенные. Технофилософ считает, что виртуальные миры дадут людям ещё больше способов получить новые эмоции. К примеру, люди с ограниченными возможностями смогут ощутить себя в других, виртуальных телах.

Ранее инженер компании Google заявил, что новый чат-бот компании обладает сознанием, но руководство ему не поверило. Специалиста отправили в отпуск.