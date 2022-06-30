Жизни американцев важнее жизней мексиканцев? Краш-тест двух машин Hyundai для разных рынков наглядно показал проблему двойных стандартов в отрасли

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Специалисты Global NCAP решили свести в одном краш-тесте две схожие машины, созданные для разных рынков.





Столкнуть лбами решили Hyundai Accent для рынка США и Hyundai Grand i10 для Мексики и Латинской Америки. Это самые доступные модели корейской компании, которые продаются на соответствующих рынках. Это не одна и та же машина под разными названиями, как это порой бывает, но всё же разница в результатах оказалась огромной.

Уже только одного лишь видео достаточно, чтобы понять, что Grand i10 получил намного большие повреждения. К сожалению, это же касается и манекенов. Grand i10 оснащена лишь двумя фронтальными подушками безопасности против шести у Accent. Это ещё более усугубило ситуацию для первой модели. В итоге она набрала ноль звёзд. Результат Accent источник не раскрывает, но говорит о хорошей защите водителя. К тому же, если посмотреть на сайте IHSS, можно увидеть, что эта машина получила максимальный балл практически по всем пунктам.

Специалисты Global NCAP таким сравнением хотят обратить внимание на проблему двойных стандартов автопроизводителей, которые применяются при создании автомобилей для разных рынков.