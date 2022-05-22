Жизнь станет дороже: финны и поляки втридорога заплатят за отказ от российского газа

Финляндия отказалась платить за газ из РФ в рублях, компания «Газпром» подтвердила, что поставки топлива в северную страну полностью остановлены. Ряд экспертов считает, что такой шаг приведет к огромному росту цен, а расплачиваться придется в первую очередь простым гражданам.
Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Финляндия оказалась в очень трудном положении: отказавшись от поставок из РФ, стране придется закупать топливо через третьих лиц с большой наценкой.
«Такое политическое решение бьет по экономике страны, по ее жителям. Отказ от покупки российского газа за рубли и переход, например, на СПГ, обойдется финнам намного дороже. То есть они встают в длинную очередь и начинают конкурировать за очень ограниченные объемы сжиженного природного газа. Население Финляндии ждет серьезный подъем цен», — рассказал Юшков.
Он подчеркнул, что привязка к биржевым ценам и наценки трейдеров — одни из главных причин роста цен на газ, и с этим фактом уже столкнулась Польша, которая в данный момент закупает реверсный газ у ФРГ, сильно переплачивая.
«Весь этот процесс привязан к биржевым ценам — плюс наценки трейдеров, которые доставляют этот газ. То есть реверс голубого топлива обходится Варшаве значительно дороже, что неминуемо оборачивается ростом цен для потребителей», — добавил эксперт.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов согласился с Юшковым, добавив, что отказ от оплаты газа в рублях стал частью привычной антироссийской повестки на Западе, но для жителей стран ЕС, которые втридорога будут платить за отказ от российского газа, это обернется большими расходами.
«Вырастет цена, снизится потребление. Многим жителям европейских стран энергоресурсы вскоре вообще могут стать недоступны. Большинство будет пытаться отказаться от газа в пользу угля, мазута или дров. А некоторым людям и такие виды энергоносителей будут не по карману. Но руководство отдельных стран ЕС это не интересует», — подчеркнул эксперт.
Правосудов отметил, что в ЕС все же нашлись страны, руководство которых забоится о своих гражданах, и согласилось на оплату газа из России в рублях.
«Остается только надеяться на некую вменяемость и остальных стран ЕС. Какое-то время антироссийская истерия еще будет продолжаться, но потом потребители в Европе начнут отстаивать свои права, да и у представителей бизнеса включатся мозги», — подчеркнул Правосудов.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.