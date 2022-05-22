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Жизнь станет дороже: финны и поляки втридорога заплатят за отказ от российского газа

Жизнь станет дороже: финны и поляки втридорога заплатят за отказ от российского газа
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Финляндия отказалась платить за газ из РФ в рублях, компания «Газпром» подтвердила, что поставки топлива в северную страну полностью остановлены. Ряд экспертов считает, что такой шаг приведет к огромному росту цен, а расплачиваться придется в первую очередь простым гражданам.

Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что Финляндия оказалась в очень трудном положении: отказавшись от поставок из РФ, стране придется закупать топливо через третьих лиц с большой наценкой.

«Такое политическое решение бьет по экономике страны, по ее жителям. Отказ от покупки российского газа за рубли и переход, например, на СПГ, обойдется финнам намного дороже. То есть они встают в длинную очередь и начинают конкурировать за очень ограниченные объемы сжиженного природного газа. Население Финляндии ждет серьезный подъем цен», — рассказал Юшков.

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Он подчеркнул, что привязка к биржевым ценам и наценки трейдеров — одни из главных причин роста цен на газ, и с этим фактом уже столкнулась Польша, которая в данный момент закупает реверсный газ у ФРГ, сильно переплачивая.

«Весь этот процесс привязан к биржевым ценам — плюс наценки трейдеров, которые доставляют этот газ. То есть реверс голубого топлива обходится Варшаве значительно дороже, что неминуемо оборачивается ростом цен для потребителей», — добавил эксперт.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов согласился с Юшковым, добавив, что отказ от оплаты газа в рублях стал частью привычной антироссийской повестки на Западе, но для жителей стран ЕС, которые втридорога будут платить за отказ от российского газа, это обернется большими расходами.

prt scr youtube.com / Свободная Пресса
prt scr youtube.com / Свободная Пресса

«Вырастет цена, снизится потребление. Многим жителям европейских стран энергоресурсы вскоре вообще могут стать недоступны. Большинство будет пытаться отказаться от газа в пользу угля, мазута или дров. А некоторым людям и такие виды энергоносителей будут не по карману. Но руководство отдельных стран ЕС это не интересует», — подчеркнул эксперт.

Правосудов отметил, что в ЕС все же нашлись страны, руководство которых забоится о своих гражданах, и согласилось на оплату газа из России в рублях.

«Остается только надеяться на некую вменяемость и остальных стран ЕС. Какое-то время антироссийская истерия еще будет продолжаться, но потом потребители в Европе начнут отстаивать свои права, да и у представителей бизнеса включатся мозги», — подчеркнул Правосудов.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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