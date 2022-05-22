Жизнь станет дороже: финны и поляки втридорога заплатят за отказ от российского газа

«Такое политическое решение бьет по экономике страны, по ее жителям. Отказ от покупки российского газа за рубли и переход, например, на СПГ, обойдется финнам намного дороже. То есть они встают в длинную очередь и начинают конкурировать за очень ограниченные объемы сжиженного природного газа. Население Финляндии ждет серьезный подъем цен», — рассказал Юшков.