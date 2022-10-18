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«Жизнь» на улицах Лос-Анджелеса заставила американского журналиста Джонсона сделать печальный для США вывод

«Жизнь» на улицах Лос-Анджелеса заставила американского журналиста Джонсона сделать печальный для США вывод
piqsels.com

Американский журналист Бенни Джонсон при посещении Лос-Анджелеса и Сан-Франциско ужаснулся, увидев, что стало с крупнейшими мировыми культурными, научными, экономическими, образовательными центрами США.

Политический обозреватель Джонсон посетил крупнейшие мегаполисы Соединенных Штатов и был поражен, во что превратились некогда процветающие города страны, в которую многие жители слаборазвитых стран пытаются попасть. Видео с комментариями американского журналиста опубликовал в своем Telegram-канале Владимир Соловьев.

«Я только что проехал через центр Лос-Анджелеса. То, что я увидел, потрясло меня до глубины души. Условия третьего мира в каждом квартале. Палаточные городки. Грязь. Наркотики. Люди копаются в мусоре, живут в нем и едят его. Повсюду сломанные жизни. Это не Америка. Посмотрите сами…» — поделился впечатлением Джонсон.

После пребывания в Сан-Франциско журналист и вовсе призвал американцев всеми силами стараться уезжать из крупных городов США. По его словам, в американских мегаполисах происходит «открытое вырождение».

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