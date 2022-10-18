«Жизнь» на улицах Лос-Анджелеса заставила американского журналиста Джонсона сделать печальный для США вывод

«Я только что проехал через центр Лос-Анджелеса. То, что я увидел, потрясло меня до глубины души. Условия третьего мира в каждом квартале. Палаточные городки. Грязь. Наркотики. Люди копаются в мусоре, живут в нем и едят его. Повсюду сломанные жизни. Это не Америка. Посмотрите сами…» — поделился впечатлением Джонсон.