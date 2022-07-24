Жизнь на Украине до и после Майдана обсудят в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Штаб КИБЕР ФРОНТА Z 24 июля проведет очередной патриотический вечер в Санкт-Петербурге, темой беседы станет жизнь на Украине после Майдана.
Участие во встрече примет уроженка Украины Татьяна Опанасенко она расскажет, зачем и почему переехала в Петербург из Киева.
«Татьяна расскажет о том, почему переехала из Киева в Петербург, и как поменялась жизнь украинцев после Евромайдана», — указывается в анонсе мероприятия, опубликованном сообществом КИБЕР ФРОНТА Z в социальной сети «ВКонтакте».
Специальным гостем мероприятия станет грузинский журналист Гия Саралидзе, который сравнит ситуации на Украине и в Грузии и ответит на вопросы участников мероприятия. Вход свободный. Встреча пройдет на Университетской набережной, 25. Гостей обсуждения ждут 24 июля к 18:00.