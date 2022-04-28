Живые фото и видео с распаковкой Huawei Mate Xs 2 подтверждают — складка практически невидима

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Компания Huawei сегодня представила складной смартфон Mate Xs 2. Это полноценный флагман и условный конкурент для Samsung Galaxy Z Fold3.









При этом новинка сохранила особенность первого подобного аппарата Huawei — он складывается экраном наружу. На презентации компания говорила, что технология шарнира такова, что складки на экране не остаётся. Похоже, в целом она не врала.

Как можно видеть на живых фото и видео с распаковкой, складку действительно практически не видно. При определённом угле зрения и определённом падении света, её всё же можно заметить, но в большинстве случаев можно говорить о её визуальном отсутствии.

Напомним, смартфон весит всего 255 г. Он основан на SoC Snapdragon 888 с отключенным модемом 5G. Дисплей OLED характеризуется диагональю 7,8 дюйма, разрешением 2480 х 2200 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.