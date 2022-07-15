живые фото чехла и демонстрация подсветки

Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал новые фотографии и видеоролик с участием представленного на этой неделе Nothing Phone (1) — первого смартфона компании Nothing, до этого выпускавшей аксессуары для мобильных устройств.





Он рассказал о чехле для Nothing Phone (1), который позволяет не скрывать уникальный дизайн смартфона. Задняя часть выполнена из жесткого прозрачного пластика, который со временем не должен желтеть. Боковые стороны являются гибкими, как у обычных силиконовых чехлов. Вырезы для камеры, кнопок и разъёма выполнены точно, подгонка хорошая.













Также он опубликовал ещё один видеоролик, который демонстрирует, что подсветка на задней панели может мигать под ритм запущенной музыки.

Вчера он выложил подборку фотографий смартфона, а таже видеоролик с распаковкой устройства.