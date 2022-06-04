Живущие в Финляндии россияне рассказали о жизни после начала спецоперации на Украине

Семья россиян, проживающая в Финляндии, заявила, что в стране не велось никаких разговоров о вступлении в НАТО до начала специальной операции на Украине.
Ирина родилась в Петрозаводске, а после учебы переехала в Финляндию. Она сообщила, что никогда не сталкивалась с притеснениями русскоязычных жителей в этой стране.
Кроме того, на отношение финнов к русским не повлияла и специальная операция. Женщина сообщила, что никто из ее знакомых не жаловался на притеснение, передает kp.ru.
«В магазинах и общественном транспорте мы по-прежнему общаемся между собой на русском, и никто нам не ставит это в вину. Никто не оглядывается и не показывает на нас пальцем», — рассказала она.
По словам женщины, в Финляндии никто не задумывался о вступлении в НАТО до начала специальной операции России на Украине. Однако в стране по-прежнему нет единого мнения на этот счет.
«Да, руководство приняло это решение. Хотя до начала специальной операции на Украине таких разговоров не велось», — отметила Ирина.
По ее словам, часть граждан обеспокоена решением руководства республики. Они боятся вовлечения Финляндии в конфликты, а также не хотят размещения ядерного оружия на территории страны.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — защита республик Донбасса от агрессии со стороны Киева.