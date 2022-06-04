Живущие в Чехии украинские беженцы жалуются на регулярные обманы мошенников

Полиция Чехии также занимается делами людей, которые вынуждены спать на вокзале, хотя у них уже два месяца есть жилье. Наряду с этим с украинских переселенцев могут потребовать плату за помощь в создании аккаунта, чтобы получить деньги через мольный банк.