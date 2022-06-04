Живущие в Чехии украинские беженцы жалуются на регулярные обманы мошенников

Украинские беженцы, которые проживают в Чехии, стали легкой добычей для мошенников и вымогателей, сообщил телеканал Česká televize.
Проблемы переселенцев с Украины стали способом заработка некоторых жителей европейского государства. Например, для получения пособия беженцам нужно подтвердить предоставление жилья, однако чешские домовладельцы нередко требуют с них часть суммы за свою помощь. Подобный метод мошенничества применяется и в отношении матерей с детьми.
Полиция Чехии также занимается делами людей, которые вынуждены спать на вокзале, хотя у них уже два месяца есть жилье. Наряду с этим с украинских переселенцев могут потребовать плату за помощь в создании аккаунта, чтобы получить деньги через мольный банк.
Злоупотребление положением встречается и при трудоустройстве украинских беженцев в Чехии. Часть переселенцев попадают на сомнительную работу, подчеркнули в СМИ.