Значительная часть итальянцев поддерживают проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, рассказала Ксения порталу URA.ru, добавив, что просто не все жители Италии готовы говорить об этом открыто. Местная пресса после начала спецоперации стала активно поддерживать Украину, это на какое-то время отразилось на общественном мнении, однако теперь ситуация поменялась.