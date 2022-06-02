Живущая в Италии россиянка рассказала о росте недовольства беженцами с Украины среди местных жителей

Проживающая в Италии россиянка рассказала о том, как местные старожилы относятся к украинским беженцам. По ее словам, за последнее время настроение в местном сообществе переменилось.
Значительная часть итальянцев поддерживают проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, рассказала Ксения порталу URA.ru, добавив, что просто не все жители Италии готовы говорить об этом открыто. Местная пресса после начала спецоперации стала активно поддерживать Украину, это на какое-то время отразилось на общественном мнении, однако теперь ситуация поменялась.
«К акциям украинских беженцев итальянцы относятся неоднозначно, многие просто смеются. Большая часть людей рассуждает так: “У нас свои проблемы, а на нас еще навесили помощь украинским беженцам”», — рассказала Ксения.
Недовольны поведением украинских беженцев и итальянские работодатели. Украинцы хотят сразу найти работу в европейской стране в комфортабельных условиях и с хорошей зарплатой, при этом не зная иностранного языка, что вызывает законное недоумение местных жителей.