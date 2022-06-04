Живущая в Болгарии украинка поставила на место неблагодарных соотечественников

Украинка из Болгарии недовольна поведением своих соотечественников. Женщина записала для них видеообращение.
В ролике украинка, не стесняясь использовать различные речевые обороты, высказала, что на самом деле думает о своих соотечественниках. Женщина призналась, что не понимает, почему они чем-то недовольны. Ведь все необходимое им предоставляют бесплатно.
«Если Вам что-то не нравится, возвращайтесь назад в Харьков и живите в метро!» — обратилась к своим соотечественникам женщина.
В некоторых отелях Болгарии ранее выселили живших там за счет государства украинских переселенцев. Отельеры планируют открывать туристический сезон. В связи с этим для беженцев подготовили другое жилье. Однако далеко не все украинцы довольны таким развитием событий.