«Живой шлагбаум», VR-тренажер и сувениры: как в Петербурге прошла акция «Остановись на красный!»

Напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пассажирам Балтийского вокзала. В зале ожидания вокзала разместилась интерактивная зона, где все желающие могли совершить виртуальное путешествие на переезд и с помощью VR-тренажера попробовать себя в роли дежурного по переезду. Любители творчества учились искусству создания виртуальных картин. Дети и взрослые с интересом помогали петербургским VR-художникам создавать плакаты, призывающие соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах. Кроме того, посетителям вокзала вручали листовки с правилами пересечения переездов и сувениры.