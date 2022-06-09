«Живой шлагбаум», VR-тренажер и сувениры: как в Петербурге прошла акция «Остановись на красный!»

«Остановись на красный!» — под таким девизом прошел Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам на Октябрьской магистрали.
Символом акции стал красный флажок дежурного по переезду. Старт акции был дан на переезде 56 км Выборгского направления ОЖД. Волонтеры-железнодорожники, образуя «живой шлагбаум», подняли красные флажки дежурных по переезду вверх, как знак предупреждения об опасности и призыв к остановке движения. Водителям, остановившимся на красный сигнал светофора, раздали памятки с правилами пересечения железнодорожных переездов и сувениры. На территории Октябрьской магистрали участниками акции стали более 130 железнодорожных переездов.
Напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пассажирам Балтийского вокзала. В зале ожидания вокзала разместилась интерактивная зона, где все желающие могли совершить виртуальное путешествие на переезд и с помощью VR-тренажера попробовать себя в роли дежурного по переезду. Любители творчества учились искусству создания виртуальных картин. Дети и взрослые с интересом помогали петербургским VR-художникам создавать плакаты, призывающие соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах. Кроме того, посетителям вокзала вручали листовки с правилами пересечения переездов и сувениры.