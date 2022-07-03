Живой щит и выжженная земля: Кнутов рассказал, как Киев на самом деле использует оружие Запада

Он уточнил, что на данный момент Запад поставляет небольшое количество современных артиллерийских и ракетных систем, чтобы посмотреть, как они будут вести себя в режиме боевого действия. Однако Украина использует западную технику не для борьбы с военными объектами, а для безнаказанной стрельбы по мирному населению. Данные действия создают панические настроения среди населения, что играет на руку националистам.