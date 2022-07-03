Живой щит и выжженная земля: Кнутов рассказал, как Киев на самом деле использует оружие Запада

Первый замглавы МВД Луганской Народной Республики Роман Ведмеденко заявил, что поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению ЛНР. Киевское руководство берет в пример гитлеровскую тактику «живого щита» и «выжженной земли», заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями».
Кнутов отметил, что в действиях ВСУ есть прямая связь между стрельбой по мирному населению и так называемой «тактикой террора». Именно ее проводит киевский режим, который также во многом копирует гитлеровский и националистский режимы.
«Именно поэтому ВСУ используют тактику “выжженной земли”, уничтожая все при отступлении. Вместе с этим, добавляется тактика террора — использование мирного населения в качестве “живого щита”. Все это гитлеровская тактика», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что на данный момент Запад поставляет небольшое количество современных артиллерийских и ракетных систем, чтобы посмотреть, как они будут вести себя в режиме боевого действия. Однако Украина использует западную технику не для борьбы с военными объектами, а для безнаказанной стрельбы по мирному населению. Данные действия создают панические настроения среди населения, что играет на руку националистам.
«К сожалению, появление новых боевых систем Запада на Украине, связано с увеличением количества обстрелов. Однако ВС РФ может противопоставить этому свою беспилотную авиацию и станции контрбатарейной борьбы, чтобы обнаруживать западные системы, находить их и уничтожать», — подчеркнул Кнутов.
По его мнению, самым оптимальным вариантом работы в данном направлении является отслеживание поставляемых западных систем в момент того, как они пересекают польско-украинскую границу.
«Доставками занимаются гражданские, а не военные. Поэтому спецтехнику переправляют под видом гражданских грузов. Важно отслеживать склады ВСУ и бить по ним. Поэтому должны использоваться, как технические средства разведки, так и оптическая разведка», — отметил специалист.
Вместе с тем, эксперт обратил внимание на факт того, что западное руководство знает полностью все о бесчинствах националистов и их действий против мирного населения.
«Там каждый день кладут руководителям на стол объективные доклады. Поэтому они прекрасно знают, что происходит. А если европейские политики о чем-то не осведомлены, то американцы им рассказывают остальную реальную картину, происходящую на Украине», — сообщил Кнутов.
Таким образом, ключевые члены НАТО в курсе о реальной картине на Украине, они знают, что их оружие используется ВСУ против мирных граждан. Но, к сожалению, как подчеркнул специалист, это население западное руководство считают людьми третьего сорта, которых якобы можно безнаказанно убивать.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.