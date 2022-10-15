Животные из Ярославского зоопарка обретут новое жилье в Белоруссии

Двугорбый верблюд, дагестанский тур, четыре самки и два самца мини-коз, а также два суриката обретут новый дом в Белоруссии. Для зоопарков это распространенная практика —переезды необходимы для оздоровления потомства и обновления поголовья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».