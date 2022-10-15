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Животные из Ярославского зоопарка обретут новое жилье в Белоруссии

Животные из Ярославского зоопарка обретут новое жилье в Белоруссии
unsplash.com

Несколько видов животных покинут Ярославский зоопарк на следующей неделе, сообщили местные СМИ.

Двугорбый верблюд, дагестанский тур, четыре самки и два самца мини-коз, а также два суриката обретут новый дом в Белоруссии. Для зоопарков это распространенная практика —переезды необходимы для оздоровления потомства и обновления поголовья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ярославский зоопарк в течение многих лет сотрудничает с российскими и мировыми зоопарками. Белоруссия является одним из самых популярных направлений. В апреле туда переехали одногорбый верблюд и лама, сообщил «Ярославский регион».

Белоруссия животные ярославский зоопарк
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