Жителю Перми удалось спасти ребенка из пожара в многоквартирном доме

Квартира загорелась в многоэтажном панельном доме Мотовилихинского района Перми. До прибытия спасателей из огня был вытащен ребенок, сообщили очевидцы в паблике «Мой город — Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».
Спасти его удалось мужчине. Информацию также подтвердили в краевом МЧС. По данным ведомства, пожар начался на балконе квартиры. После он распространился на площадь два квадратных метра.
«До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очевидцем пожара спасен 1 человек, самостоятельно эвакуировались 5 человек. По прибытию к месту было установлено, что происходило горение площадью 2 квадратных метра на балконе квартиры расположенной на 2-м этаже жилого дома», — уточнили в МЧС.
К тушению пожара были привлечены 24 человека и 7 единиц специальной техники. Обстоятельства и причины происшествия в настоящий момент выясняются.
Недавно чудесное спасение произошло в районе Кожуховского моста у вод Москвы-реки. Сотрудники МЧС вытащили из глубины двух тонувших людей, передает РИАМО.