Жителям ряда регионов России пообещали «климатический кошмар»

Сильный ветер и дождь ожидаются также и в южных регионах, в том числе на Кубани. Улицы Сочи рискуют превратиться в реки, а максимальный объем осадков придется на 25 и 26 октября. Долгожданное потепление начнется лишь в начале последнего осеннего месяца.