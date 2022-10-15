Жителям ряда регионов России пообещали «климатический кошмар»

Россиянам рекомендовали подготовиться к «климатическому кошмару», который начнется в ряде регионов страны с воскресенья.
Резкое ухудшение погодных условий ожидается с 16 октября. Настоящий «климатический кошмар» продлится в течение 19 дней. Это коснется всех районов Уральского региона — по ночам столбики термометров будут опускаться до −3 градусов, пишет PRIMPRESS.
Сильный ветер и дождь ожидаются также и в южных регионах, в том числе на Кубани. Улицы Сочи рискуют превратиться в реки, а максимальный объем осадков придется на 25 и 26 октября. Долгожданное потепление начнется лишь в начале последнего осеннего месяца.