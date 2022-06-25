Жителям России увеличат зарплаты и тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Также стало известно, что россияне в скором времени столкнутся с повышением тарифов на услуги ЖКХ на 2,9-6,5%. Меньше всего цены увеличатся в Свердловской области, Республике Марий Эл, Удмуртии, а также на Алтае. А самый высокий рост «коммуналки» аналитики ожидаются в Чечне, Севастополе и Крыму.