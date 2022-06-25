Жителям России увеличат зарплаты и тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Правительство увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала июля текущего года на 10%. Также стало известно, что в некоторых регионах страны услуги ЖКХ станут дороже, сообщает телеканал «360».
Директор по персоналу Компании развития общественных связей Дмитрий Дударев обратил внимание, что фирмы обязаны индексировать зарплаты людей, чьи ставки установлены в размере МРОТ. Он также подчеркнул, что все жители РФ не могут получить средств меньше, чем установлено законом. С 1 июня размер МРОТ составляет 15 279 рублей.
Также стало известно, что россияне в скором времени столкнутся с повышением тарифов на услуги ЖКХ на 2,9-6,5%. Меньше всего цены увеличатся в Свердловской области, Республике Марий Эл, Удмуртии, а также на Алтае. А самый высокий рост «коммуналки» аналитики ожидаются в Чечне, Севастополе и Крыму.