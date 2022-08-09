Жителям России посоветовали повременить с покупкой жилья и машин до 2024 года

«Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить. Рынок недвижимости “перегрет”. И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте, — добавил Надоршин.