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Жителям России посоветовали повременить с покупкой жилья и машин до 2024 года

Жителям России посоветовали повременить с покупкой жилья и машин до 2024 года
pxhere.com

Россиянам стоит отложить свои планы по покупке квартир и автомобилей примерно на полтора года, заявил экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.

Специалист во время участия в подкасте NEWS.ru предположил, что стоимость недвижимости и транспортных средств пойдет на спад на фоне уменьшения спроса и сокращения доходов жителей страны.

«Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить. Рынок недвижимости “перегрет”. И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте, — добавил Надоршин.

Эксперт уточнил, что Правительству России стоит понизить показатель по ставке до коридора в 3-5%. Так как девелоперам сейчас сложно возвести новые дома, а ипотека является обязательством на много лет.

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