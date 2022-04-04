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    Жителям России объяснили причины отказа в предоставлении кредитных каникул

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Жалобы на банковские отказы в кредитных каникулах подтвердились
    ЦБ, пишет “Общественная служба новостей”. Одобрены были только 30–50% поданных заявок.

    Кредитные каникулы — это отсрочка выплаты кредита, долга или
    ипотеки от одного месяца до полугода.

    В каких случаях можно получить кредитные каникулы?

    1) Снижение дохода более чем на 30%;

    2) Размер долга не более установленного кредитного
    лимита;

    3) Оформление кредита до 1 марта 2022 года.

    В каких случаях нельзя получить кредитные каникулы?

    1) Ипотечные каникулы в 2019 году;

    2) Отсутствие в договоре условий для льготного
    периода;

    3) Отсутствие снижения дохода.

    Перед оформлением заявки стоит посоветоваться с банковским
    работником, который может помочь в выборе наиболее походящего способа для
    выплаты кредита.

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