Жителям России объяснили причины отказа в предоставлении кредитных каникул

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Жалобы на банковские отказы в кредитных каникулах подтвердились
ЦБ, пишет “Общественная служба новостей”. Одобрены были только 30–50% поданных заявок.
Кредитные каникулы — это отсрочка выплаты кредита, долга или
ипотеки от одного месяца до полугода.
В каких случаях можно получить кредитные каникулы?
1) Снижение дохода более чем на 30%;
2) Размер долга не более установленного кредитного
лимита;
3) Оформление кредита до 1 марта 2022 года.
В каких случаях нельзя получить кредитные каникулы?
1) Ипотечные каникулы в 2019 году;
2) Отсутствие в договоре условий для льготного
периода;
3) Отсутствие снижения дохода.
Перед оформлением заявки стоит посоветоваться с банковским
работником, который может помочь в выборе наиболее походящего способа для
выплаты кредита.