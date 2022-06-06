Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах из-за роста цен на энергию

Жители Польши могут собирать в лесу хворост для обогрева своего жилья. Об этом заявил заместитель министра климата и энергетики республики Эдвард Сиарка.
Чиновник прокомментировал рост цен на энергоносители в стране. Он отметил, что местные жители должны иметь возможность беспрепятственно собирать ветки в лесу.
«С согласия лесника можно собирать хворост. В этом году после неурядиц на рынке энергоресурсов увеличились запросы в лесничества об указании площади и разрешении на получение дров в местных лесах», — заявил Сиарка.
При этом полякам для сбора веток в лесу требуется специальное разрешение Гослесхоза. Но штраф грозит даже тем, кто возьмет ветки на розжиг костра.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.