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Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах из-за роста цен на энергию

Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах из-за роста цен на энергию
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Жители Польши могут собирать в лесу хворост для обогрева своего жилья. Об этом заявил заместитель министра климата и энергетики республики Эдвард Сиарка.

Чиновник прокомментировал рост цен на энергоносители в стране. Он отметил, что местные жители должны иметь возможность беспрепятственно собирать ветки в лесу.

«С согласия лесника можно собирать хворост. В этом году после неурядиц на рынке энергоресурсов увеличились запросы в лесничества об указании площади и разрешении на получение дров в местных лесах», — заявил Сиарка.

При этом полякам для сбора веток в лесу требуется специальное разрешение Гослесхоза. Но штраф грозит даже тем, кто возьмет ветки на розжиг костра.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.

Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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