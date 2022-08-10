Жителям Подмосковья дали совет, как психологически помочь школьнику в учебном году

Первое сентября не за горами, а это значит, что детей уже необходимо готовить к началу учебного года. Школьникам постарше, наверняка, будет проще, так как в их компании больше знакомых и одноклассников, а первоклашкам будет немного тяжелее, так как для них это двери в новый и неизведанный мир.
Как сообщило издание «Вести Подмосковья», психологи знают, как ускорить процесс адаптации ребенка на новом месте и помогут первоклассникам подготовиться.
По словам практикующего психолога и преподавателя Финансового Университета Юлии Конычевой, один из основных аспектов — это психологический. В возрасте 6-7 лет у ребенка происходит своеобразный кризис. Родители могут замечать в этот период конфликтность, раздражительность, капризы, и желание сделать все самостоятельно. Причина такого изменения ребенка кроется в качественном скачке психического совершенствования. В этот момент родители могут замечать флегматичность, хотя внутри происходят серьезные изменения.
Несмотря на то, что дети в первый класс приходят с разным уровнем знаний, школьная программа рассчитана на обучение знаниям с нуля. Однако, как пояснила психолог онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн, существуют базовые знания, которые должен знать каждый первоклассник: это собственные инициалы, адрес и место проживания, номер телефона хотя бы одного родителя, времена года и последовательность месяцев и дней недели.
Психологи отмечают, что подготовку к школе необходимо преподносить ребенку как веселое событие, необходимо вместе с детьми обсуждать внешний вид, выбор портфеля и канцтоваров.
Эксперты не рекомендуют расспрашивать будущих первоклассников, хотят ли те в школу или нет, потому как детям еще не с чем сравнивать.
Ранее «Народные Новости» писали, как алтайский педагог Кривоспицкая рассказала, как правильно подготовить детей к школе.