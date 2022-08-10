Жителям Подмосковья дали совет, как психологически помочь школьнику в учебном году

Первое сентября не за горами, а это значит, что детей уже необходимо готовить к началу учебного года. Школьникам постарше, наверняка, будет проще, так как в их компании больше знакомых и одноклассников, а первоклашкам будет немного тяжелее, так как для них это двери в новый и неизведанный мир.