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Жителям Петербурга рассказали о лучших детских площадках города

pxhere.com
pxhere.com

Список лучших площадок Санкт-Петербурга для отдыха родителей с детьми возглавило пространство, расположенное в «Севкабель Порт».

Рейтинг мест для отдыха с детьми составили журналисты издания Peterburg2.ru. Согласно их данным, в список также вошли площадки, расположенные в Новой Голландии и на Крестовском острове.

Среди критериев, которые оценивали журналисты, отмечалось разнообразие игровых объектов и безопасность. Кроме того, аналитики брали во внимание доступность площадок и инфраструктуру для удобства родителей.

Эксперты отметили, что современных детей уже не удивить простыми качелями. Поэтому важно создавать для них современные площадки.

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