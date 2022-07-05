Жителям Петербурга рассказали о лучших детских площадках города

Список лучших площадок Санкт-Петербурга для отдыха родителей с детьми возглавило пространство, расположенное в «Севкабель Порт».
Рейтинг мест для отдыха с детьми составили журналисты издания Peterburg2.ru. Согласно их данным, в список также вошли площадки, расположенные в Новой Голландии и на Крестовском острове.
Среди критериев, которые оценивали журналисты, отмечалось разнообразие игровых объектов и безопасность. Кроме того, аналитики брали во внимание доступность площадок и инфраструктуру для удобства родителей.
Эксперты отметили, что современных детей уже не удивить простыми качелями. Поэтому важно создавать для них современные площадки.