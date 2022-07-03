Жителям Львова начали выдавать повестки в военкомат у входа в церковь

Ряд жителей украинского Львова получили повестки в военкоматы во время воскресного посещения церкви, сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.
Парламентарий узнал об инциденте от недовольных священников. Политик согласился со служителями церкви, что храм не подходящее место для выдачи повесток.
«Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», — написал Княжицкий в своих соцсетях.
Украинские власти ранее решили начать призывать к воинской службе женщин, чтобы восполнить потери личного состава. Жительнице Николаевской области уже вручили повестку в военкомат.