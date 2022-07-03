Новости0

Жителям Львова начали выдавать повестки в военкомат у входа в церковь

Жителям Львова начали выдавать повестки в военкомат у входа в церковь
pxhere.com

Ряд жителей украинского Львова получили повестки в военкоматы во время воскресного посещения церкви, сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

Парламентарий узнал об инциденте от недовольных священников. Политик согласился со служителями церкви, что храм не подходящее место для выдачи повесток.

«Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», — написал Княжицкий в своих соцсетях.

Украинские власти ранее решили начать призывать к воинской службе женщин, чтобы восполнить потери личного состава. Жительнице Николаевской области уже вручили повестку в военкомат. 

повестки Украина церковь
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.