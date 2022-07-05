Жителям Гамбурга посоветовали готовиться к нехватке газа и подаче горячей воды по времени

Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан заявил, что Германия в данный период переживает более тяжелый энергетический кризис, чем многие осознают.
Керстан призывает немцев отказаться от наполнения ванн, а душ принимать очень быстро, и желательно установить экономичные душевые лейки, чтобы власти смогли сэкономить и заполнить хранилища. По словам сенатора Гамбурга, возможно, придется ограничить поставки газа в частные дома.
«Жителям Гамбурга надо рассчитывать на нормированную подачу газа и на то, что горячая вода в зимний период будет подаваться только в определенные часы», — рассказал Йенс Керстан в интервью Hamburger Abendblatt.
Ранее немецкое издание Bild писало, что замерзнуть зимой текущего года боится каждый второй житель Германии. При этом 75% немцев признались, что высокие цены на энергоносители являются тяжелым бременем. Из опроса следует, что 50% респондентов отметили падение качества уровня жизни.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.