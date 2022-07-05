Жителям Гамбурга посоветовали готовиться к нехватке газа и подаче горячей воды по времени

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.