Жителям Финляндии грозят почасовые отключения электроэнергии этой зимой

Финляндия может ввести почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей грядущей зимой.
Отказ от российских энергоносителей, нефти и газа грозит Финляндии возникновением дефицита из-за сложностей с замещением топливных ресурсов. В случае недостаточного электроснабжения жителей ожидает снижение потребления на два часа в сутки.
«Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», — сообщает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid.
Однако это крайняя мера, к которой власти должны прибегнуть только в чрезвычайных ситуациях. При этом финская энергетика во многом зависит от третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», на запуск которого в стране сильно надеются. Начало работы предприятия с регулярной периодичностью откладывают, в этот раз старт запланирован на декабрь.