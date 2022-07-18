Жителям Финляндии грозят почасовые отключения электроэнергии этой зимой

Однако это крайняя мера, к которой власти должны прибегнуть только в чрезвычайных ситуациях. При этом финская энергетика во многом зависит от третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», на запуск которого в стране сильно надеются. Начало работы предприятия с регулярной периодичностью откладывают, в этот раз старт запланирован на декабрь.