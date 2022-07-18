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Жителям Финляндии грозят почасовые отключения электроэнергии этой зимой

Жителям Финляндии грозят почасовые отключения электроэнергии этой зимой
Photo by Julius Jansson on Unsplash

Финляндия может ввести почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей грядущей зимой.

Отказ от российских энергоносителей, нефти и газа грозит Финляндии возникновением дефицита из-за сложностей с замещением топливных ресурсов. В случае недостаточного электроснабжения жителей ожидает снижение потребления на два часа в сутки.

«Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», — сообщает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid.

Однако это крайняя мера, к которой власти должны прибегнуть только в чрезвычайных ситуациях. При этом финская энергетика во многом зависит от третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», на запуск которого в стране сильно надеются. Начало работы предприятия с регулярной периодичностью откладывают, в этот раз старт запланирован на декабрь.

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