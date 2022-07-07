Жителям двух сел в Забайкалье грозят сильные паводки

По прогнозам спасателей, с учетом мнения специалистов гидрометцентра 8 и 9 июля около села Шишкино в Читинском районе выйдет из берегов река Чита, а жителям села Укурей в Чернышевском районе доставит хлопот река Куэнга, сообщает ZabNews.