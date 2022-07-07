Жителям двух сел в Забайкалье грозят сильные паводки

В ГУ МЧС по Забайкальскому краю оценили риск выхода из берегов речек Чита и Куэнги.
По прогнозам спасателей, с учетом мнения специалистов гидрометцентра 8 и 9 июля около села Шишкино в Читинском районе выйдет из берегов река Чита, а жителям села Укурей в Чернышевском районе доставит хлопот река Куэнга, сообщает ZabNews.
Местных жителей предостерегли от попыток пересечения зон подтопления вброд. В связи с ожиданием паводков региональное МЧС уже направило вертолет Ми-8 в упомянутые районы. Оперативная группа спасателей займется эвакуацией жителей, а также доставкой продуктов и необходимых грузов.