Жителям Донецка начали выдавать российские паспорта с 1 июля

Отмечается, что первые пункты выдачи паспортов открылись в учреждениях аппарата миграционной службы МВД ДНР. Документ могут получить жители Донецка, ранее подавшие заявления на получения гражданства России в упрощенном порядке. Первые горожане уже получили паспорта.

Выдача паспортов Российской Федерации официально стартовала в Донецке. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости .