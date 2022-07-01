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Жителям Донецка начали выдавать российские паспорта с 1 июля

Жителям Донецка начали выдавать российские паспорта с 1 июля
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Выдача паспортов Российской Федерации официально стартовала в Донецке. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости.

«С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации», — говорится в тексте сообщения республиканского ведомства.

Отмечается, что первые пункты выдачи паспортов открылись в учреждениях аппарата миграционной службы МВД ДНР. Документ могут получить жители Донецка, ранее подавшие заявления на получения гражданства России в упрощенном порядке. Первые горожане уже получили паспорта.

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