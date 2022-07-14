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Жителя Саратова отправили в колонию за покушение на убийство 17-летней дочери

Жителя Саратова отправили в колонию за покушение на убийство 17-летней дочери
pxhere.com

Октябрьский районный суд Саратова приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы по делу о покушении на 17-летнюю дочь. Об этом рассказали в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Следователи установили, что 4 марта в квартире на 2-й Садовой улице фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с дочерью-подростком. В ходе конфликта отец схватил несовершеннолетнюю за шею, ударил головой об стену и попытался задушить.

Злоумышленника остановила его супруга. Пострадавшую доставили в больницу с асфиксией и подозрением на закрытую травму черепа.

В ходе следствия мужчина не признал вину в инкриминируемом преступлении. По решению суда он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

На днях житель Новосибирска зарезал жену на детской площадке, передавал телеканал «360».

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