Жителя Саратова отправили в колонию за покушение на убийство 17-летней дочери

Следователи установили, что 4 марта в квартире на 2-й Садовой улице фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с дочерью-подростком. В ходе конфликта отец схватил несовершеннолетнюю за шею, ударил головой об стену и попытался задушить.