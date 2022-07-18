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Жителя Ростовской области заключили под стражу по делу об убийстве семьи с ребенком

Жителя Ростовской области заключили под стражу по делу об убийстве семьи с ребенком
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Суд избрал меру пресечения 36-летнему жителю Новошахтинска, который подозревается в убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка. Фигуранта заключили под стражу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По версии следствия, 15 июля этого года мужчина пришел в квартиру знакомых, где находилась его бывшая возлюбленная. Будучи в состоянии наркотического опьянения, он открыл огонь из ружья.

Смертельные ранения получили трое взрослых и трехлетний малыш. По предварительным данным, мотивом для совершения преступления стала ревность.

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