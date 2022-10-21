Жителя Ростовской области осудили за изготовление взрывчатки

Отмечается, суд признал мужчину виновным в том, что он принимал активное участие в чатах сообществ неонацистской террористической организации. Затем он взялся за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ), используя рекомендации, почерпнутые из соцсетей, сообщает 1rnd.ru.