Жителя Петербурга задержали из-за стрельбы во время конфликта с иностранным студентом

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы возле кафе на улице Ленсовета в Петербурге. Они задержали предполагаемого злоумышленника с травматическим пистолетом, проживающего в Шушарах, сообщило издание 78.ru.
К силовикам ранее обратился 28-летний студент из постсоветской республики. Он рассказал, что во время конфликта оппонент достал пистолет и дважды выстрелил в воздух.
Полиция проверила задержанного и выяснила, что безработный стрелок ранее получил условный срок по делу об умышленном причинении вреда здоровью.
На западе Москвы мужчина недавно устроил стрельбу. Ранение получил сотрудник полиции, сообщило издание РИАМО.