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Жителя Петербурга задержали из-за стрельбы во время конфликта с иностранным студентом

Следователи задержали подозреваемого в расстреле директора крупной фирмы в Омске
Global Look Press | Evguenii Matveev

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы возле кафе на улице Ленсовета в Петербурге. Они задержали предполагаемого злоумышленника с травматическим пистолетом, проживающего в Шушарах, сообщило издание 78.ru.

К силовикам ранее обратился 28-летний студент из постсоветской республики. Он рассказал, что во время конфликта оппонент достал пистолет и дважды выстрелил в воздух.

Полиция проверила задержанного и выяснила, что безработный стрелок ранее получил условный срок по делу об умышленном причинении вреда здоровью.

На западе Москвы мужчина недавно устроил стрельбу. Ранение получил сотрудник полиции, сообщило издание РИАМО.

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