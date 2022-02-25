Жителя Пензы задержали при попытке незаконно пересечь границу с Аляской на снегоходе

Житель Пензы попал под статью из-за желания сбежать на Аляску через Берингов пролив. Пограничники задержали 18-летнего молодого человека при попытке незаконного пересечения российского рубежа на снегоходе. Об этом рассказали в управлении региональной ФСБ.

По данным службы безопасности, планировать побег в США фигурант начал еще около двух лет назад. В начале прошлого месяца молодой человек приехал в поселок Провидения на Чукотке и накануне в сопровождении нескольких человек поехал к острову Святого Лаврентия. За километр до берега его остановили пограничники.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 322 УК РФ (подготовка к незаконному пересечению Государственной границы РФ). Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Ведется расследование.

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