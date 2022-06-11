Жителя Курской области осудили за убийство соседа палкой с особой жестокостью

Щигровский районный суд Курской области вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве с особой жестокостью.
По данным пресс-службы суда, 50-летний житель деревни Курносовка был признан виновным в том, что нанес соседу около 80 ударов деревянной палкой, после чего тот скончался на месте, сообщает «Друг для друга Курск Онлайн».
Уточняется, что поводом для подобной агрессии стало недовольство насильника тем, что сосед плохо заботился за оставленными на его временное попечение поросятами, курами и утками.
Суд приговорил убийцу к семи годам колонии строгого режима. Еще его обязали выплатить тете погибшего 400 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.