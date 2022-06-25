Жителя Иркутской области отправили на 8,5 года в колонию за убийство 26-летней давности

По дороге злоумышленник решил отобрать машину и под вымышленным предлогом попросил водителя остановиться. Когда мужчина сделал это, преступник выстрелил ему в шею из обреза ружья, от чего потерпевший скончался. Тело погибшего фигурант и его приятель перетащили в лес, после чего скрылись на похищенном авто.