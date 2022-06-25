Жителя Иркутской области отправили на 8,5 года в колонию за убийство 26-летней давности

В иркутском городе Усолье-Сибирское состоялся суд над местным жителем, который обвиняется в умышленном убийстве человека. Мужчина бегал от правосудия на протяжении 25 лет. Следующие 8,5 года он проведет за решеткой, передает пресс-служба областного СК.
По данным следствия, преступление было совершено летом 1996 года. Подсудимый вместе с друзьями остановили около иркутского аэропорта машину, чтобы доехать до Усолье-Сибирское.
По дороге злоумышленник решил отобрать машину и под вымышленным предлогом попросил водителя остановиться. Когда мужчина сделал это, преступник выстрелил ему в шею из обреза ружья, от чего потерпевший скончался. Тело погибшего фигурант и его приятель перетащили в лес, после чего скрылись на похищенном авто.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений). Однако найти и поймать убийцу удалось лишь осенью прошлого года.
Суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.