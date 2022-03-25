Жителя Хабаровска задержали за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по подозрению в
государственной измене. Мужчина попытался передать украинским спецслужбам
секретные данные, при помощи которых можно было бы устроить диверсию. Об этом сообщили
в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.

Согласно полученным данным, хабаровчанин самостоятельно
вышел на сотрудников украинских спецслужб через интернет. Мужчина заявил, что
имеет доступ к закрытой информации, которою можно было бы использовать в ущерб
безопасности России. Данные злоумышленник предложил купить.

В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него
возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ведется
расследование.

Стоит отметить, что хабаровчанин пытался совершить преступление
на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Министерство
обороны России неоднократно подчеркивало, что при удары наносятся только по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает.

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