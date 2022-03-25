Жителя Хабаровска задержали за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по подозрению в

государственной измене. Мужчина попытался передать украинским спецслужбам

секретные данные, при помощи которых можно было бы устроить диверсию. Об этом сообщили

в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.