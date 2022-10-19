Жителя Хабаровска будут судить за покупку диплома о высшем образовании

Попытка купить диплом о высшем образовании без прохождения обучения и сдачи экзаменов закончилась для 33-летнего хабаровчанина уголовным делом. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Как пишет информационный портал PROkhab.ru, по версии следствия, инцидент имел место в феврале 2020 года. Местный водитель, трудоустроенный на одном из предприятий Хабаровска, получил предложение от неизвестного ему посредника о приобретении фальшивого диплома о высшем образовании Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
Свои услуги посредник оценил в 120 тысяч рублей. Фигурант на это согласился и внес предоплату в виде 50% от названной суммы. Вскоре правонарушителя задержали. На него завели уголовное дело за покушение на дачу взятки через посредника. Дело с обвинительным актом уже передано в Индустриальный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу. Вместе тем ведется следствие и в отношении посредника.