Жителя Хабаровска будут судить за покупку диплома о высшем образовании

Свои услуги посредник оценил в 120 тысяч рублей. Фигурант на это согласился и внес предоплату в виде 50% от названной суммы. Вскоре правонарушителя задержали. На него завели уголовное дело за покушение на дачу взятки через посредника. Дело с обвинительным актом уже передано в Индустриальный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу. Вместе тем ведется следствие и в отношении посредника.