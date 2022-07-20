Жителя Чувашии задержали за осквернение могилы погибшего на Украине солдата

Житель Чувашии стал фигурантом уголовного дела после осквернения могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС.
В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что вандалы испортили могилу его брата, погибшего на Украине. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что на захоронении был порван берет и сорван флаг ВДВ.
Личность злоумышленника удалось установить. В квартире мужчины была обнаружена оставшаяся часть флага. Ранее 32-летний подозреваемый имел судимость.
Ранее в Калиниграде неизвестные пожарили курицу прямо на Вечном огне мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщал телеканал «360».