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Жителя Чувашии задержали за осквернение могилы погибшего на Украине солдата

Жителя Чувашии задержали за осквернение могилы погибшего на Украине солдата
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Чувашии стал фигурантом уголовного дела после осквернения могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что вандалы испортили могилу его брата, погибшего на Украине. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что на захоронении был порван берет и сорван флаг ВДВ. 

Личность злоумышленника удалось установить. В квартире мужчины была обнаружена оставшаяся часть флага. Ранее 32-летний подозреваемый имел судимость.

Ранее в Калиниграде неизвестные пожарили курицу прямо на Вечном огне мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщал телеканал «360». 

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