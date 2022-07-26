Жителя Башкирии обвинили в убийстве подростка

Житель Башкирии арестован по обвинению в убийстве 15-летнего жителя Ульяновской области, произошедшем в июне 1996 года.
Обвиняемый и двое его родственников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударили подростка. Это случилось в лесу у села Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области, сообщают «Питерские заметки». Когда подросток перестал подавать признаки жизни, его закопали в канаве.
Мужчины находились в розыске. Один был задержан в 2016 году и приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Второй задержан в Башкирии в июле 2022 и заключен под стражу, розыск третьего продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ульяновской области.