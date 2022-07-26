Жителя Башкирии обвинили в убийстве подростка

Мужчины находились в розыске. Один был задержан в 2016 году и приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Второй задержан в Башкирии в июле 2022 и заключен под стражу, розыск третьего продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ульяновской области.