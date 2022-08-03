Жительницу Тульской области осудили за ложный донос на мужа

Как передает «Тульская служба новостей», 11 апреля, во время совместного распития алкогольных напитков, в супружеской паре возник конфликт, где в ходе ссоры мужчина оскорбил свою супругу. В результате жена обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она утверждала, что ее супруг избил ее и угрожал.