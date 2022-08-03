Жительницу Тульской области осудили за ложный донос на мужа

Жительнице Богородицкого района Тульской области назначили штраф за ложный донос на мужа.
Как передает «Тульская служба новостей», 11 апреля, во время совместного распития алкогольных напитков, в супружеской паре возник конфликт, где в ходе ссоры мужчина оскорбил свою супругу. В результате жена обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она утверждала, что ее супруг избил ее и угрожал.
В ходе следственных действий было установлено, что женщина оболгала супруга. В отношении мужчины не было возбуждено уголовное дело, а вот женщина пошла под суд за ложный донос.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тыс рублей.