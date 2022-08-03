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Жительницу Тульской области осудили за ложный донос на мужа

Жительницу Тульской области осудили за ложный донос на мужа
Zamir Usmanov/Global Look Press

Жительнице Богородицкого района Тульской области назначили штраф за ложный донос на мужа. 

Как передает «Тульская служба новостей», 11 апреля, во время совместного распития алкогольных напитков, в супружеской паре возник конфликт, где в ходе ссоры мужчина оскорбил свою супругу. В результате жена обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она утверждала, что ее супруг избил ее и угрожал. 

В ходе следственных действий было установлено, что женщина оболгала супруга. В отношении мужчины не было возбуждено уголовное дело, а вот женщина пошла под суд за ложный донос.  

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тыс рублей. 

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