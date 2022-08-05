Жительницу Ростова заподозрили в обмане кубанских отельеров на 3 млн рублей

Жительница Ростова-на-Дону обманула владельцев нескольких гостиниц в Краснодарском крае. Предприимчивая дама заключила с ними договоры на поставку фруктов, однако свои обязательства не выполнила и, скорее всего, не собиралась выполнять.
За поставку фруктов в рестораны гостиниц отельеры заплатили ростовчанке 3,6 миллиона рублей, предает портал «Привет-Ростов.ру». Однако продукция в гостиницы так и не была доставлена.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители собирают доказательства для предъявления обвинения 47-летней жительнице донской столицы. Если в суде вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. По данным следствия, ростовчанка никогда не имела никакого отношения к оптовой торговле.