Жительницу Ростова заподозрили в обмане кубанских отельеров на 3 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители собирают доказательства для предъявления обвинения 47-летней жительнице донской столицы. Если в суде вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. По данным следствия, ростовчанка никогда не имела никакого отношения к оптовой торговле.