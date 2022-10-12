Жительница Смоленска нашла в огороде раритетную пуговицу

Специалисты Смоленской археологической экспедиции Российской академии наук ведут изыскания на ремонтируемой улице Тимирязева. Они рассказали, что местная жительница передала им редкую находку.
Как информирует сетевое СМИ «Смоленская народная газета», смолянка наткнулась в своем огороде на раритетную пуговицу с польского военного мундира. Каким образом этот редкий предмет мог попасть на участок улицы Тимирязева, в настоящее время определить не представляется возможным. Велика вероятность того, что история у пуговицы весьма примечательная. Необычную находку теперь планируют подарить музею-заповеднику.
По словам археологов, эту пуговицу на своем мундире носил боец Вооруженных сил Польской Республики межвоенного времени. Пуговица выполнена из цинка, ушко имеет железное.