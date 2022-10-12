Жительница Смоленска нашла в огороде раритетную пуговицу

Как информирует сетевое СМИ «Смоленская народная газета», смолянка наткнулась в своем огороде на раритетную пуговицу с польского военного мундира. Каким образом этот редкий предмет мог попасть на участок улицы Тимирязева, в настоящее время определить не представляется возможным. Велика вероятность того, что история у пуговицы весьма примечательная. Необычную находку теперь планируют подарить музею-заповеднику.