Жительница города Попасная, Луганской Народной Республики, рассказала о преступлениях украинской армии и о том, как боевики пытались уничтожить город вместе с мирным населением.
Гражданка по имени Светлана поделилась ужасами, которые она видела своими глазами, пока населенный пункт был занят отрядами ВСУ. По её словам, до того, как Попасная была освобождена союзными войсками, нацисты оставили после себя выжженную землю.
«Попасную просто превратили в пепел», — сказала она.
Своим рассказом Светлана поделилась с членом Общественной палаты РФ и главой Фонда исследований проблем демократии Максимом Григорьевым, прибывшим с визитом на освобожденные территории. Женщина добавила, что военнослужащие ВСУ сжигали жилые дома, а также подвергали местное население издевательствам и унижениям.
«Они же тут укоренились. У нас за сараем садовая буржуйка, мы грели там еду, чтобы покушать. Подходили пьяные солдаты ВСУ и просто стучали автоматом по плечам», — добавила Светлана.
Бои за Попасную продолжались два месяца, пока в начале мая город не был полностью освобожден от украинской армии. Основная задача по ликвидации военных преступников с улиц города была выполнена штурмовиками «ЧВК Вагнера».