Жительница Польши набросилась на украинку в магазине из-за хлеба

Причиной учиненного скандала оказался обычный хлеб. Клиентка пожаловалась, что украинка посоветовала ей не ту продукцию. В результате продавщица начала защищаться, так как пришедшая возмущаться женщина неожиданно показала свою враждебную настроенность, пишет издание The Warsaw.