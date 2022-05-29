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Жительница Польши набросилась на украинку в магазине из-за хлеба

Жительница Польши набросилась на украинку в магазине из-за хлеба
pixabay.com

Украинка, работающая продавщицей в одном из магазинов Варшавы, стала жертвой агрессии со стороны местной жительницы.

Причиной учиненного скандала оказался обычный хлеб. Клиентка пожаловалась, что украинка посоветовала ей не ту продукцию. В результате продавщица начала защищаться, так как пришедшая возмущаться женщина неожиданно показала свою враждебную настроенность, пишет издание The Warsaw.

Жительница Польши разразилась криком, сопровождающимся обсценной лексикой и другими непристойными выражениями, которыми она охарактеризовала гражданку Украины.

«Вон из моей страны! Езжай в свою страну, потому что вы создаете в нашей стране беспорядок!» — заявила агрессивно настроенная женщина.

Украинские беженцы не в первый раз становятся участниками громких скандалов в Польше. Ранее девушка отказалась платить в электричке, аргументировав свое право на бесплатный проезд украинским паспортом.

магазин Польша украинка хлеб
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RusNewsToday24
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