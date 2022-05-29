Жительница Польши набросилась на украинку в магазине из-за хлеба

Украинка, работающая продавщицей в одном из магазинов Варшавы, стала жертвой агрессии со стороны местной жительницы.
Причиной учиненного скандала оказался обычный хлеб. Клиентка пожаловалась, что украинка посоветовала ей не ту продукцию. В результате продавщица начала защищаться, так как пришедшая возмущаться женщина неожиданно показала свою враждебную настроенность, пишет издание The Warsaw.
Жительница Польши разразилась криком, сопровождающимся обсценной лексикой и другими непристойными выражениями, которыми она охарактеризовала гражданку Украины.
«Вон из моей страны! Езжай в свою страну, потому что вы создаете в нашей стране беспорядок!» — заявила агрессивно настроенная женщина.
Украинские беженцы не в первый раз становятся участниками громких скандалов в Польше. Ранее девушка отказалась платить в электричке, аргументировав свое право на бесплатный проезд украинским паспортом.