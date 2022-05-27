Жительница Мариуполя вспомнила, как при боевиках «Азова» из города пропадали красивые девушки

Мариупольчанка Анна Дегтярева вспомнила, как жил город, когда в нем «хозяйничали» бойцы «Азова»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела).
В то время бесследно пропадали красивые женщины. Исчезали и мужчины, отметила Анна Дегтярева в беседе с “Пятым каналом”. Такие случаи не афишировались. Тем не менее они имели место, подчеркнула Анна Дегтярева.
К тому же украинские бойцы забирали из квартир местных жителей продукты. Макаронные изделия и крупы не интересовали их. Военнослужащие уносили все, что находили в морозильниках.
«Еду забирали. Крупы, макароны не забирали, но морозилки вычищали под ноль. Мы ваши защитники — нам надо питаться», — вспомнила Анна Дегтярева.
Несмотря на все трудности, мариупольчанка не унывает. Женщина верит в закон бумеранга. Анна считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому вернется все, что он сделал.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела