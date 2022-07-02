Военнослужащие украинских вооруженных сил регулярно устраивали взрывы и поджоги на территории Лисичанска. Об этом говорится в материале РИА Новости.
Известно, что в субботу в город вошли силы российской армии. По словам местной жительницы, до этого украинские военнослужащие «сами все взрывали» в Лисичанске. Она отметила, что солдаты ВСУ не считают мирное население города «ни за кого».
«Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября — это день освобождения города — отмечать, как отмечали», — добавила жительница города.
Женщина также поблагодарила российских солдат, взявших Лисичанск под свой контроль. По ее словам, она рада уходу украинских войск из города.