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Жительница Лисичанска рассказала об обстрелах и поджогах в городе со стороны ВСУ

Жительница Лисичанска рассказала об обстрелах и поджогах в городе со стороны ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Военнослужащие украинских вооруженных сил регулярно устраивали взрывы и поджоги на территории Лисичанска. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Известно, что в субботу в город вошли силы российской армии. По словам местной жительницы, до этого украинские военнослужащие «сами все взрывали» в Лисичанске. Она отметила, что солдаты ВСУ не считают мирное население города «ни за кого».

«Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября — это день освобождения города — отмечать, как отмечали», — добавила жительница города.

Женщина также поблагодарила российских солдат, взявших Лисичанск под свой контроль. По ее словам, она рада уходу украинских войск из города.

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RusNewsToday24
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