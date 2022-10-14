Жительница Кубани спустя восемь лет призналась, что зарезала и закопала в саду родного отца

На Кубани правоохранители задержали 36-летнюю местную жительницу. Женщина сама обратилась в полицию о созналась в убийстве собственного отца, которое было совершено восемь лет назад. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), передает пресс-служба краевого СК.
По словам фигурантки, с октября 2014 года женщина проживалась вместе с отцом в своем доме в станице Калниболотской. Все это время между ними возникали бытовые конфликты, и во время очередной ссоры 30 декабря злоумышленница зарезала родителя, после чего закопала его тело в саду.
В настоящий момент россиянка находится под стражей. Ведется расследование.