Жительница Крыма несколько лет использовала гранату Ф-1 в качестве подставки под ножницы

Жительница Крыма нашла необычное применение гранате Ф-1: женщина использовала ее в качестве элемента декора. Случайно обнаружившие боеприпас правоохранители изъяли его и отправили на экспертизу, передает новостной Telegram-канал Baza.
По данным источника, стражи порядка обнаружили гранату в одном из магазинов в поселке Ленино. Во время беседы с владелицей Ф-1 выяснилось, что боеприпас женщине подарил знакомый еще около десяти лет назад. Необычный презент женщина использовала также не стандартно, сделав из него подставку для ножниц.
Для перестраховки граната была изъята и отправлена на экспертизу. Вскоре будут готовы результаты.