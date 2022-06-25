Новости0

Жительница Крыма несколько лет использовала гранату Ф-1 в качестве подставки под ножницы

Жительница Крыма несколько лет использовала гранату Ф-1 в качестве подставки под ножницы
pxhere.com

Жительница Крыма нашла необычное применение гранате Ф-1: женщина использовала ее в качестве элемента декора. Случайно обнаружившие боеприпас правоохранители изъяли его и отправили на экспертизу, передает новостной Telegram-канал Baza.

По данным источника, стражи порядка обнаружили гранату в одном из магазинов в поселке Ленино. Во время беседы с владелицей Ф-1 выяснилось, что боеприпас женщине подарил знакомый еще около десяти лет назад. Необычный презент женщина использовала также не стандартно, сделав из него подставку для ножниц.

Для перестраховки граната была изъята и отправлена на экспертизу. Вскоре будут готовы результаты.

граната изъятие Крым подставка ф-1 экспертиза
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.