Жительница Крыма несколько лет использовала гранату Ф-1 в качестве подставки под ножницы

По данным источника, стражи порядка обнаружили гранату в одном из магазинов в поселке Ленино. Во время беседы с владелицей Ф-1 выяснилось, что боеприпас женщине подарил знакомый еще около десяти лет назад. Необычный презент женщина использовала также не стандартно, сделав из него подставку для ножниц.