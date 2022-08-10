Жительница Кирова возмутилась хамством в городском автобусе

По ее словам, все произошло в автобусе №15. Крупный молодой человек, развалившийся на сидении, выдвинул ногу в проход между креслами. Она мешала ходить пассажирам и пачкала одежду стоявшей рядом женщины. На вежливые просьбы и вполне законные требования горожан сесть поприличнее он реагировать отказался, а после начал очень грубо выражаться, сообщает 1istochnik.ru.