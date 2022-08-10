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Жительница Кирова возмутилась хамством в городском автобусе

unsplash.com
unsplash.com

Кировчанка пожаловалась, что некоторые представители молодого поколения совсем не умеют себя вести. В пример она привела ситуацию, произошедшую недавно в общественном транспорте.

По ее словам, все произошло в автобусе №15. Крупный молодой человек, развалившийся на сидении, выдвинул ногу в проход между креслами. Она мешала ходить пассажирам и пачкала одежду стоявшей рядом женщины. На вежливые просьбы и вполне законные требования горожан сесть поприличнее он реагировать отказался, а после начал очень грубо выражаться, сообщает 1istochnik.ru.

Эффект возымело лишь вмешательство женщины средних лет. При помощи разнообразной нецензурной лексики она доходчиво объяснила молодому человеку, что так себя вести не стоит.

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RusNewsToday24
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