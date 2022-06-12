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Жительница Иркутска утонула при попытке спасти скатившийся в реку автомобиль

Жительница Иркутска утонула при попытке спасти скатившийся в реку автомобиль
pexels.com

Спасение тонущего автомобиля обернулось гибелью 52-летней женщины. Детали происшествия рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, двое жителей Иркутска приехали к реке Ангара и оставили автомобиль ВАЗ-2107 на берегу. В какой-то момент машина покатилась в воду. Женщина запрыгнула в салон, чтобы предотвратить трагедию, однако в результате затонула вместе с транспортным средством.

Спустя несколько часов водолазы извлекли из водоема легковушку и тело погибшей. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

На днях подросток 2007 года рождения утонул в Фабричном пруду на территории подмосковного Реутова, сообщало РИАМО.

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