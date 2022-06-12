Жительница Иркутска утонула при попытке спасти скатившийся в реку автомобиль

По данным ведомства, двое жителей Иркутска приехали к реке Ангара и оставили автомобиль ВАЗ-2107 на берегу. В какой-то момент машина покатилась в воду. Женщина запрыгнула в салон, чтобы предотвратить трагедию, однако в результате затонула вместе с транспортным средством.